В коммуналке житель Карелии убил соседа и ударил ножом двух человек

В Петербурге произошла поножовщина в пьяной компании одной из коммунальных квартир. Житель Карелии находился в съемной квартире, где в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом хозяйку жилплощади и двух соседей. В результате один мужчина погиб в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел ночью, 7 мая. Нападавшего задержали крайне оперативно. Наряд полиции прибыл через 10 минут. Кроме того, на место прибыла карета скорой помощи и доставила пострадавших в больницу. Из троих пострадавших один мужчина не выжил. Погибший находился в шоковом состоянии от ножевого ранения в грудную клетку.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом известно, что у задержанного уже имеется судимость за кражу.