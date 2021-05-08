В Ленобласти украли около 400 картин

В Ленинградской области полиция ищет вора, укравшего картины народного художника. Инцидент произошел во Всеволожском районе в субботу, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

О пропаже порядка 400 работ сообщила женщина, которой брат передал на хранение картины. Пропажа принадлежит народному художнику Николаю Овчинникову. По предварительной версии, вор проник в дом в СНТ «Протон».

На данный момент полиция уточняет все детали происшествия и разыскивает преступника. Пока точное количество украденного и ущерб в денежном эквиваленте не установлен.