Гостеприимный Петербург: туристы шокированы поездкой на такси и полицейской погоней

В Петербурге произошел необычный случай с туристами из Твери. Во время поездки на такси полицейские остановили машину и задержали водителя. Инцидент произошел вечером 6 мая, в четверг, по дороге в Юнтолово.

В машине находились муж с женой, а также подросток и ребенок. Таксист по имени Дмитрий управлял машиной марки Hyundai Solaris. Во время движения инспекторы ДПС попытались остановить машину, сообщив, что похожая модель числится в угоне. Однако пассажиры сообщают, что документ, подтверждающий эту информацию предоставлен не был.

Водитель поехал дальше, и наряд ДПС последовал за ними на трех автомобилях. В результате погони водитель был задержан, а туристы из Тверской области находились в шоке. Кроме того, пассажирка утверждает, что в салоне распылили газовый баллончик и зажали ей ногу дверью.