Два самолета из Петербурга совершили экстренную посадку из-за птицы в двигателе

Сразу два авиарейса из Петербурга не смогли штатно добраться до места назначения. Два самолета были вынуждены совершить экстренные посадки из-за попадания птицы в двигатель. Один рейс вылетел из Пулково и должен был вовремя прибыть в Нижнекамск, а другой рейс направлялся в Набережные Челны. Инциденты произошли сегодня, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Известно, что в Нижнекамск следовал рейс авиакомпании «Победа». Самолет вылетел в 08:55, однако пришлось экстренно приземлиться сразу после вылета. Второй рейс под номером 527 был вынужден посадить самолет в аэропорту Бегишево. Пассажиры ожидают рейс до Набережных Челнов в зоне ожидания.

По факту изменения графика движения и возможного попадания птиц Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.