«Победа» не дала вылететь школьникам вовремя

В Петербурге группа школьников не смогла вылететь своим рейсом в Новосибирск. Причиной стала внезапная перерегистрация пассажиров на другой рейс компании. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Группа школьников и учитель пытались вылететь из Пулково 7 мая в 23:25 рейсом 557 от авиакомпании «Победа». Однако рейс в Новосибирск заменили для группы на 8 мая. Учитель, сопровождающий подростков и детей, был вынужден решать возникшую проблему с размещением и ожидание рейсы следующего дня.

В результате происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.