Напавшего с ножом на школьницу удалось задержать

В Петербурге сотрудники полиции задержали напавшего с ножом на девятиклассницу. Полиции удалось установиться личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина, проживающий на 11-й линии Васильевского острова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что задержанный ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении мужчина возбудили уголовное дело по статье 66, а также по статье 105 УК РФ.

Напомним, мужчина напал на 15-летнюю девочку на Большом проспекте 7 мая, в пятницу. Инцидент попал в кадр уличной видеокамеры. Девочка была госпитализирована, однако ножевые раны оказались неглубоки и ребенка отпустили домой.