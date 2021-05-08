В Пушкине водитель вылетел с шоссе и погиб, врезавшись в бетонный мост

Под Петербургом произошло смертельное ДТП. Авария случилась утром, 8 мая, в субботу, на Московском шоссе. Автомобиль марки Porsche на большой скорости вылетел за пределы трассы и врезался в бетонный мост. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели опубликовали кадры с места аварии в Пушкине. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением и в районе поселка Ям-Ижора вылетел с Московского шоссе, врезавшись в бетонный мост. В результате ДТП водитель погиб на месте.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о похожей аварии на Маршала Казакова, где у машины отказали тормоза и на полной скорости водитель врезался в бетонное ограждение, сломав обе ноги.