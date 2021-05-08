На Дыбенко задержали стрелка в военной форме

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего накануне в районе Дыбенко. Инцидент произошел в 00:13 в ночь на 8 мая. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а также на нем была военная форма. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Происшествие произошло около дома №15 на улице Дыбенко. Местные жители испугались мужчину, державшего в руке автомат и стрелявшего в воздух. Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника.

«Сотрудники МВД задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался 32-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ведомстве.