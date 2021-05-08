Из-за бутылки водки петербуржец взял в заложники мать с ребенком

В Петербурге мужчина пытался украсть водку в продуктовом магазине и для этого взял в заложники маму с ребенком. Инцидент произошел в пятницу, 7 мая, в магазине на Антоновской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной версии мужчина взял заложников, чтобы избежать преследования охранников и полиции. Злоумышленник испугался полицейских и удержал 27-летнюю девушку, проходившую неподалеку, а также ее ребенка.

На данный момент мужчина задержан и находится в отделении полиции. У вора также имеется три судимости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.