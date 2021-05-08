В Петроградском районе мужчина ударил ножом школьницу

В Петербурге полиция ищет преступника, напавшего на девятиклассницу в Петроградском районе города. Инцидент произошел вечером 7 мая, в пятницу, на Большом проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации неизвестный ударил ножом девятиклассницу в живот, а затем скрылся с места происшествия. Нападение зафиксировано в 20:50 вблизи дома №42.

Заявление в полицию поступило от 43-летней матери потерпевшей. Девочка 2005 года рождения была госпитализирована. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.