В поликлинике №17 ветерану, имеющему талон, отказали в приеме

В Петербурге произошел скандал в поликлинике №17. 10-е отделение находится на Проспекте Шаумяна. Пенсионерке, пришедшей на прием по предварительной записи, отказали в осмотре врача. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Дочь пенсионерки подала соответствующую жалобу в Комздрав. Инцидент произошел в пятницу, 7 мая. Известно, что вдова инвалида войны пришла в поликлинику для осмотра перед завершением цикла вакцинации. Запись была на 15:30. Однако только на месте выяснилось, что запись ей дали на полчаса позже, чем заканчивается прием врача.

В результате врач потратил много времени на споры, но пенсионерку так и не принял. Дочь потерпевшей крайне возмущена отношением к ветеранам перед 9 мая. У ее матери трудности с передвижением, она ходит на ходунках и почти уже не видит.