В машину жены председателя ТСЖ забрался насильник

В Петербурге неизвестный мужчина совершил насильственные действия в машине жены председатель ТСЖ. Мужчина проник в автомобиль и домогался женщины в Красносельском районе города в четверг, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел на улице Ударников вблизи дома №38. Жена председателя ТСЖ вернулась в свой припаркованный «Мерседес», однако в мужчине ее ждал неизвестный мужчина. Извращенец попытался изнасиловать женщину, а также начал ее душить.

В результате женщина отбилась от нападавшего и вернулась домой. Ее муж подал заявление в полицию.