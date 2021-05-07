За минувший месяц в Петербурге пропало 46 детей

За апрель в Петербурге пропало рекордное количество несовершеннолетних. Поисковый отряд «Лиза Алерт» получил 46 сообщений о пропаже детей. В основном подростки уходят из дома намеренно. Об этом сообщают в социальной сети «ВКонтакте».

«Минувший месяц запомнился нам очередным всплеском сообщений о пропаже несовершеннолетних. 46 – новый рекорд! В большинстве случаев речь идет не о малышах, потерявших маму, а об ушедших из дома подростках», – отметили в сообществе отряда.

Зачастую о поисках ушедших из дома подростках не сообщают общественности, и волонтеры ищут самостоятельно.