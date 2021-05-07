На Комендантском проспекте Citroen C4 врезался в столб

В Петербурге произошло ДТП на перекрестке Комендантского проспекта и Шуваловского. Иномарка двигалась на большой скорости. Водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате машина марки Citroen C4 влетела в столб. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла 7 мая, в пятницу, на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Известно, что водитель сразу выбежал из машины. В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о смертельном ДТП на внутреннем кольце КАД с участием микроавтобуса.