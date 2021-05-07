На КАД произошло смертельно ДТП с участием «Газели» и микроавтобуса

В Петербурге рано утром на Кольцевой автодороге столкнулись микроавтобус и «Газель». ДТП произошло на внутреннем кольце КАД вблизи Кудрово на 47-м километре в районе 06:30 в пятницу, 7 мая. Об этом сообщают в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной версии, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате из автомобиля вылетел водитель и погиб на месте. Пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и области.