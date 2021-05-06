Полиция за 7 минут задержала воров наушников

В Петербурге сотрудники полиции оперативно задержали преступников, совершивших разбойное нападение в Красногвардейском районе города. Инцидент произошел в среду, 5 мая, на мосту Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Мужчина обратился в отделение полиции, заявив о краже. По версии следствия, двое мужчин угрожали ножом и отобрали наушники белого цвета. Сотрудники правоохранительных органов через 7 минут задержали нападавших на том же мосту. Подозреваемыми оказались двое безработных жителей Ярославской и Новгородской областей.

На данный момент мужчины задержаны и по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.