На Комендантском проспекте загорелся магазин в ТРК «Атмосфера»

В Петербурге эвакуировали Торгово-развлекательный комплекс «Атмосфера», который располагается на Комендантском проспекте. Причиной эвакуации стало возгорание и задымление в магазине электроники DNS. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Петербургу и области.

Очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали кадры с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Посетители ТРК были экстренно эвакуированы, однако очевидцы сообщают, что кинотеатр продолжал работать.

«Как эвакуироваться непонятно было. Когда люди поняли, что пожар, началась паника, эскалаторы не остановили, люди пытались спускаться даже по тем эскалаторам, что шли наверх», — отметили участники событий.