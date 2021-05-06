Пятиклассника подозревают в насилии над 6-летним мальчиком

В полицию обратился мужчина с заявлением об изнасиловании его сына. Подозреваемыми стали пятиклассник и взрослый мужчина. Инцидент произошел в Колпино под Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По версии следствия, в марте 2020 года совершили действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика. Подозреваемыми стали 37-летний мужчина и ученик пятого класса. О состоянии ребенка 2014-го года рождения не сообщается.

На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.