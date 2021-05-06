Бывшего главу военно-морского музея обязали возместить ущерб за кражу орденов

В Петербурге вынесли решение в отношении Валерия Чушенкова, которого с 1998 году подозревали в краже орденов из военно-морского музея Северного флота. Дело рассмотрели в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде. По решению суда, бывший военнослужащий обязан возместить ущерб в размере 745 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Валерий Чушенков находился на военной службе и вместе с подельником украл редкие награды вице-адмирала Александра Румянцева, бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота. Так, из музейного фонда были похищены ордена "Адмирал Нахимов" I степени и орден "Александр Суворов" III степени.

Известно, что ранее подсудимый был главой военно-морского музея.