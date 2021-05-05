В Калининском районе автомобиль вылетел с дороги в мужчину с ребенком

В Петербурге столкнулись автомобили в Калининском районе. ДТП произошло 5 мая, в среду, на перекрестке Кондратьевского проспекта и Маршала Блюхера. В результате аварии двое человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, две машины столкнулись на перекрестке. Один из автомобилей снес придорожное ограждение, врезавшись в светофор. Известно, что на тротуаре находились мужчина с ребенком.

В результате столкновения двух человек госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.