В центре Петербурга бьет фонтан с кипятком

В Петербурге из-под земли начал бить фонтан. Аварию заметили на Большой Морской улице. Очевидцы сообщили о кипятке в районе 12:40 около дома №69. Об этом стало известно из социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места аварии. Струи кипятка достигают высоты двухэтажного дома. Информации о пострадавших людях и автомобилях пока не поступало.

На данный момент авария не устранена. Сотрудникам Жилищно-коммунальных услуг предстоит устранить последствия аварии на Большой Морской улице.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об аварии на трассе М-11, на которой фура перевернулась и перекрыла движение транспорта.