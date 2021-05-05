В Ленобласти парашютист-новичок сломал ноги

В Ленинградской области произошел несчастный случай с парашютистом. Первый полет закончился для мужчины переломом обеих ног. Инцидент произошел в Ломоносовском районе 5 мая, в среду. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Пострадавший 36-летний мужчина был допущен до экзамена в аэроклубе. Для этого он прошел инструктаж, причем вдвое больше положенного. На данный момент на место происшествия выехала следственная группа.

«Сложно утверждать, но, скорее всего, неудачно поставил ноги во время приземления. Такое нечасто, но бывает», - отметило руководство аэроклуба.