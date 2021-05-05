Упавшая на трассе М-11 фура перекрыла движение

Под Петербургом перевернулась фура. Грузовой автомобиль опрокинулся на бок и преградил движение транспорта на трассе «Нева». Инцидент произошел 5 мая, в среду, на трассе М-11. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места происшествия. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и протаранил ограждения на трассе. В результате автомобиль перевернулся.

Фура упала поперек дороги, в связи с этим образовалась многокилометровая пробка на трасе М-11 «Нева». На данный момент обстоятельства происшествия и наличие пострадавших уточняется.