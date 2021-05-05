Задержан петербуржец, сбивший пенсионера на Луначарского

В Петербурге задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сбил пенсионера на тротуаре. Инцидент произошел 2 мая, однако задержать мужчину удалось 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Пенсионер был госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в медицинском учреждении.