Теплоход врезался в Аничков мост

В Петербурге произошла авария на воде. Пассажирский теплоход врезался в опору Аничкова моста. Инцидент произошел вечером, 4 мая, во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теплоход «Маргарита» - это прогулочное судно, которое вмещает до 50 человек. Однако во время происшествия на борту пассажиров не было. В связи с этим обошлось без жертв. Среди экипажа пострадавших также нет.

Известно, что судно неоднократно врезалось в опору моста. По данному факту проходит проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения теплохода "Маргарита" с опорой Аничкова моста 4 мая 2021 года. На борту судна пассажиров не было», - отмечают в ведомстве.