В петербургском баре охранник распылил баллончик в лицо бойцу ММА

В Петербурге произошел конфликт между охранниками и бойцом смешанных единоборств Аликом Гогочури. В результате бойцу распылили в лицо газовый баллончик. Инцидент произошел ночью с 3 на 4 мая. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

В полицию обратилась подруга бойца ММА. После случившегося Алика Гогочури доставили в больницу. На данный момент диагноз и состояние пострадавшего не сообщаются.

Обстоятельства конфликта устанавливают в полиции. Однако уже установлено, что в баре мужчина был агрессивен и пытался драться. В отношении бойца оформили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях 6.1.1 (побои).