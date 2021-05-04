В Петербурге домохозяйки организовали подпольный банк

В Петербурге разоблачили мошенническую схему по обналичиванию денег. Руководителем преступной организации стала 51-летняя женщина. Всего было задержано восемь человек. Об этом сообщается в ГУ МВД по Петербургу и области.

«По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из них - женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», - отметили в главке.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту обналичивания 500 млн нелегальным способом.