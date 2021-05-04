Сильный ветер повалил десятки деревьев

В Петербурге сильный порывистый ветер повалил несколько десятков деревьев и рекламный билборд. Сильный ветер начался в понедельник, 3 мая, но продолжается до сих пор. В МЧС продолжают предупреждать петербуржцев об опасности.

В пресс-службе МЧС сообщили о последствиях устранения стихии. В некоторых районах города ветер повалил несколько десятков деревьев. Также на севере Петербурга упал билборд. Всего за минувшие сутки спасатели совершили 24 выезда для устранения последствий сильного ветра.

Спасателям удалось предотвратить несколько обрушений фасадов и падение кровли. Ни в одном из инцидентов нет пострадавших. Однако горожан все еще стоит быть осторожнее.