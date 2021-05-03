На проспекте Луначарского автомобиль сбил пешехода

В воскресенье, 2 мая, в Санкт-Петербурге на пересечении проспектов Луначарского и Культуры произошла авария с участием легкового автомобиля и пешехода. Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар, и врезалась в петербуржца. Об этом рассказали в сообществе с социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Момент ДТП попал на наружные камеры видеонаблюдения. По кадрам видно как водитель легкового автомобиля на полной скорости проезжает перекресток, пробивает ограждение и сбивает с ног человека. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники ДПС, а также реанимация.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Краснопутиловской улице произошло ДТП, в результате которого перевернулась одна из машин. Внутри находилась беременная женщина.