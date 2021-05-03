В больницу Петербурга доставили подростка с порезанной шеей

В центре Санкт-Петербурга в одном из клубов был госпитализирован несовершеннолетний молодой человек, у которого была порезана шея.

Сообщается, что в понедельник, 3 мая, утром медики приехали на вызов на Казанскую улицу,7, откуда сразу же госпитализировали 17-летнего подростка. Оказалось, что у молодого человека была колото-резанная рана шея. Несовершеннолетний также находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в ДГМКЦ ВМТ имени К.А.Раухфуса. Пострадавший не смог долго пробыть в медучреждении и ушел в самоволку домой.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по предварительной информации, пострадавшего ранили в шею осколком стакана в клубе.