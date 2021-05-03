На улице Костюшко произошел пожар в трехкомнатной квартире

В Московском районе Петербурга произошел серьезный пожар в многоквартирном доме по адресу улица Костюшко, 28. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

О возгорании дежурным сообщили в 05:17 3 мая. С огнем боролись 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Сообщается, что трехкомнатная квартира в результате пожара выгорела полностью. Спасатели ликвидировали возгорание на протяжении двух часов -огонь удалось потушить лишь в 07:18. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.