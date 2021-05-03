В Киришах полицейские задержали нарушителя в результате погони со стрельбой

Утром 2 мая инспекторы ДПС применили табельное оружие чтобы задержать водителя-лихача. Информация о произошедшем была предоставлена пресс-службой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские попытались остановить иномарку Infiniti FX 35 около 5 утра, однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не затормозил, а, превысив скорость, предпринял попытку уехать от сотрудников ГИБДД.

На шоссе Энтузиастов инспекторы, после нескольких предупреждений начали стрельбу. Полицейские стреляли по колесам. В результате задержания никто не пострадал.