В ДТП на Краснопутиловской улице пострадала беременная женщина

В воскресенье, 2 мая, в Санкт-Петербурге на Краснопутиловской улице произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом стало известно от очевидцев, которые выложили фотографии и видео с места происшествия на странице социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербуржцы сообщают, что инцидент произошел около дома 121.На выложенных в сеть кадрах видно, что в результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок. Также, ехавший рядом водитель, который видел последствия ДТП сообщил, что обошлось без жертв. Однако в перевернутой машине находилась беременная женщина.

Сообщается, что участниками происшествия могли стать четыре машины. На данный момен обстоятельства и причины аварии выясняются.