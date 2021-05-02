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В Петербурге администратора одного из магазинов Zara удаирили ножом за попытку остановить воров

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© Фото: pixabay.com

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Нападение произошло на Невском проспекте

Удар ножом на рабочем месте получила сотрудница магазина Zara в центре Санкт-Петербурга. На неё с ножом пошли покупатели, которых она поймала за воровством.

Нападение на сотрудницу магазина на Невском проспекте, 21, случилось около половины восьмого вечера вчера, первого мая. От дома Мертенса бежали два вора. "Дорожный инспектор" сообщает приметы: рост около 170 см, 25 лет на вид, чёрная куртка.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области рассказали, что ножевое ранение получила администратор магазина. Сотрудница встала на пути двух посетителей-воров, которые поежали к выходу с украденным товаром, но не смогли пройти через рамки незамеченными. Администратор получила удар ножом в бедро, ей оказывают медицинскую помощь. Злоумышленников ищет полиция

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