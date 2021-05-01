На Киевском шоссе в ДТП с фурой погиб водитель

Под Петербургом перевернулась фура, задев иномарку. В результате водитель фуры погиб. ДТП произошло в ночь на субботу, 1 мая, на 31-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что фура двигалась по трассе в сторону Луги, а затем водитель не справился с управлением. Грузовой автомобиль перевернулся и остался лежать на боку. У машины сильно повреждена кабина, а детали фуры разлетелись по всей дороге. Кроме того, фура задела легковой автомобиль. В результате аварии иномарку отбросило в ограждение.

На данный момент проводится проверка по факту смертельной аварии на Киевском шоссе, в которой погиб 56-летний водитель грузовой фуры.