Дагестанцы «женились» на мертвых петербуржцах

В Петербурге выявили крайне необычную схему мошеннической деятельности. Группа преступников занималась подделкой свидетельств о браке, а затем присваивала себе имущество умерших людей. Мигранты уже успели присвоить пять квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Мошенников удалось задержать. Ими оказались уроженцы Дагестана. По версии следствия, мигранты оформляли ложные свидетельства о браке, которые они предъявляли нотариусу, чтобы решить вопрос о наследстве погибших людей. Злоумышленникам удалось освоить квартиры на сумму более 20 млн рублей.