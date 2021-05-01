На Ветеранов под колеса попал пьяный пешеход

В Кировском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Мужчина переходил дорогу по проспекту Ветеранов вне зоны пешеходного перехода. Инцидент произошел около половины одиннадцатого вечера 30 апреля, в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что 43-летний мужчина был пьян и передвигался в неположенном для перехода дороги месте. Водитель Hyundai, двигаясь по проспекту Ветеранов в районе 22:30 совершил наезд на пешехода.

На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и работники ГИБДД. Пострадавшего врачи осмотрели и отпустили домой, так как серьезных поврежедений он не получил.