Отцу, избившему педиатра, назначили домашний арест

В Петербурге избрали меру пресечения для отца, избившего врача за отказ сделать прививку ребенку. Мужчину отправили под домашний арест. Такое решение принято в Невском районном суде. Ограничение свободы будет действовать до 28 июня. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно решению суда, два месяца мужчина не сможет общаться с теми, кто располагает материалами уголовного дела, а также пользовать интернетом и телефоном. Из дома запрещается выходить более, чем на два часа.

Напомним, 29 апреля мужчина избил руками и ногами 25-летнего врача-педиатра после того, как тот отказался делать комплексную прививку восьмимесячному малышу.