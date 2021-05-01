В центре Петербурга сбили пешехода

В Центральном районе Петербурга автомобиль сбил пешехода. Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля, поздно вечером на Невском проспекте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места происшествия. Свидетели утверждают, что авария произошла в районе 23 часов вечера. Мужчина медленно переходил дорогу по Невскому проспекту, не обращая внимание на плотный поток машин. ДТП произошло, когда пешеход пересек уже половину проспекта. Внезапно одна из машин резко развернулась налево и наехала на мужчину.

Очевидцы также сообщают, что и без того трудный проезд по Невскому проспекту, улице Восстания и Лиговскому проспекту осложнила авария и создала дополнительные заторы.