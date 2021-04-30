В Петербурге задержали отца по подозрению в насилии над 4-летними дочками

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении его двух четырехлетних дочерей. Девочки доставлены в больницу. Об этом сообщает

В отношении отца возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что на его счету есть уже пять уголовных дел, среди которых четыре связаны с наркотическими веществами.

По версии следствия, 43-летний отец, проживающий в Выборгском районе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении в период с мая 2020 года по апрель 2021 года. Домогательствам подвергались две его дочери, которым по 4 года.

На данный момент девочки госпитализированы в больницу.