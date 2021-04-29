Стримера, устроившего стрельбу в мессенджере, депортируют из России

В Петербурге удалось установить личность стримера, который во время прямого эфира устроил стрельбу из сигнального оружия. Стрелком оказался молодой мигрант. Теперь 22-летнего стримера депортируют на родину. Об этом сообщает пресс-служба службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Интернет-пользователи возмутились появившимся в сети видео со стрельбой в адрес участника прямого эфира. Конфликт также не остался без внимания полиции. В результате в этот же день установили личность стрелявшего в экран из сигнального пистолета. Им оказался 22-летний мигрант по имени Чомичон.

На данный момент мужчина задержан и находится в полиции до выяснения всех обстоятельств. Удалось также выявить незаконность нахождения задержанного на территории РФ. В результате материалы дела передают в суд, где примут решение о возможной депортации из России.