Пострадавшая в результате теракта петербурженка отсудила у метро 1,5 млн рублей

Анна Селезнева пострадавшая в теракте 2017 года, произошедшем в метро, осудила у городского метрополитена полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой петербургских судов.

Селезнева сообщила, что получила травмы в результате теракта, после чего 301 день находилась в медицинских учреждениях. Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с ответчика 10 млн рублей. Представитель ответчика возразил, что метро не является причинителем вреда истцу и не согласился с требованием истца удовлетворить иск в полном объеме. Кроме того, суд установил, что Селезнева уже получила от метрополитена 2 млн рублей.