В отношении водителя, ранившего мужчину из травматического оружия, возбудили уголовное дело

Мужчина, выстреливший в человека, стал фигурантом уголовного дела. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, инцидент произошел на Проспекте просвещения около торгового центра «Норд». Вспыхнувший конфликт привел к стрельбе: 33-летний петербуржец получил сквозное ранение левой кисти. Пострадавшего госпитализировали. Сообщается, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Злоумышленника задержали в квартире на улице Хошимина. Подозреваемому 43 года, у мужчины изъяли травматическое оружие, из которого был совершен выстрел.