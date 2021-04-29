В Петербурге из-за граффити с Навальным возбудили дело о вандализме

В Петербурге в связи с появлением граффити с Алексеем Навальным возбудили уголовное дело по статье о вандализме с политическим подтекстом.

В настоящее время правоохранители разыскивают художников, которые изобразили политика на трансформаторной будке в Петроградском районе города. Граффити закрасили вскоре после обнаружения. О возбуждении уголовного дела сообщили «Фронталка», ссылаясь на «Агенство журналистских расследовании». Предположительно, рисунок наносили с вечера 27 апреля до следующего утра.

Напомним, в апреле в Петербурге произошло множество задержаний сторонников Алексея Навального и политических активистов.