У ТЦ "Норд" водитель выстрелил в руку мужчине

Инцидент произошел днем 28 апреля на проспекте Просвещения. В экстренные службы поступила информация о конфликте со стрельбой.
Конфликт произошел около торгового центра «Норд», его причиной стали разногласия по поводу правил дорожного движения.
В результате ссоры, вспыхнувшей между двумя мужчинами, водитель «Фольксвагена» выстрелил в своего оппонента. 32-летний петербуржец получил сквозное ранение левой кисти и был госпитализирован. Стрелявшего доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего и принятия соответствующего решения. Сообщается, что водитель совершил выстрел из травматического пистолета.