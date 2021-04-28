Суд вынес приговор петербургскому фельдшеру, убившему пациента по неосторожности

Фельдшер Евгений Юцко, задержанный в феврале 2021 года в Петербурге, был приговорен к году ограничения свободы по делу об убийстве по неосторожности. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов.

Сообщается, что Юцко признал свою вину и сожалеет о случившемся. Мужчина выразил желание продолжать трудится в области медицины после того, как отбудет наказание.

Напомним, Юцко работал в составе психиатрической бригады скорой помощи. В июле 2020 года фельдшер во время госпитализации нанес пациенту травмы шеи, которые привели к летальному исходу.