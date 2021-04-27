Мигрант напал на прораба с молотком и отобрал деньги

В Калининском районе произошло разбойное нападение. Мигрант вооружился молотком и напал на прораба. В результате работник скрылся с места преступления с 280 тысячами похищенных рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел в понедельник днем, 26 апреля, на Полюстровском проспекте. 57-летний прораб пострадал от удара молотком по голове, а также у него похитили сумку с 280 тысячами рублей внутри.

Полиции удалось оперативно поймать преступника. Им оказался 30-летний гражданин Таджикистана, не имеющий регистрации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту разбоя.