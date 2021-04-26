В Петербурге и области начался сезон клещей

В регионе начался сезон клещей. В городе и область уже несколько сотен пострадавших. Среди них 64 ребенка. Об этом сообщает Роспотребнадзор Петербурга и Ленинградской области.

На данный момент с начала сезона клещей насекомые укусили 283 человека. Из них 138 случаев произошли в Петербурге, а 145 укусов зафиксировали в Ленинградской области. Среди пострадавших много детей – 64 случая. Наиболее активно себя ведут клещи в Курортном, Колпинском, Приморском, Красносельском, Пушкинском и Петродворцовом районах.

В минувшем 2020 году клещи напали на полторы тысячи жителей региона. Среди них энцефалит зафиксировали у 28 человек. В 2021 году случаев заболевания энцефалитом не выявлено.