В центре города автомобиль на огромной скорости сбил петербурженку

В Петербурге накануне вечером сбили молодую девушку на пешеходном переходе. В аварии также пострадало еще два автомобиля, которых водитель задел, вылетев на огромной скорости на перекресток улицы Дегтярной и 8-й Советской. Об этом сообщают в экстренных службах.

Примечательно, что пострадавшая уже закончила переходить дорогу и подошла к тротуару. Неуправляемый автомобиль появился словно из ниоткуда и сбил девушку. Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, около 23 часов. В результате аварии пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобиль также протаранил припаркованный грузовик.