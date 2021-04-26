В Пулково экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

В Петербурге произошла экстренная посадка одного из грузовых самолетов. Причиной стал отказ двигателя. Самолет посадили в аэропорту Пулково. Об этом сообщают в экстренных службах.

Инцидент произошел 26 апреля, в понедельник. Грузовой самолет Ан-26 следовал до Хельсинки, Финляндия. Пилот своевременно сообщил наземным служба о неполадках на борту и совершил посадку в 08:36.

Известно, что посадка с четырьмя членами экипажа на борту прошла успешно.

«В 08:36 мск в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку грузовой самолет Ан-26. На его борту находились четыре члена экипажа. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна», - отметили в компании.